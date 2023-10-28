Умяров — о поле в Воронеже: «Первый раз вижу, во второй лиге такого не было»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о состоянии поля «Факела» после поражения в матче 13-го тура РПЛ (0:2).

— Качество газона сильно сказалось. Наверное, сыграло решающую роль, — начал Умяров. — Думаю, вы, смотря игру, спокойно можете ответить на вопрос, насколько «Спартаку» получалось играть в свой футбол. Конечно, условия были одинаковыми, но «Факел» быстрее к ним адаптировался.

— Что скажешь по пенальти?

— Вообще не видел, честно. Видел только разбитый язык Маркова.

— Пытался ли «Спартак» адаптироваться по эти условия?

— Конечно, пытался. Были выходы, создавали моменты. Что-то могли реализовать. Первый раз такое поле вижу. Мне кажется, во второй лиге такого не было.

— В чем проблема поля?

— На разминке было более-менее. Когда сначала после разминки, потом первые десять минут первого тайма, не держало оно, так сказать.

— Очень много было кочек из-за подкатов, трава вырывалась.

— Понятное дело, вы все видели.

«Спартак» в 13 матчах РПЛ набрал 20 очков. У красно-белых 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений, а также отрицательная разность забитых и пропущенных мячей (18-20).