Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда в комментарии для «СЭ» назвал Квинси Промеса лучшим другом в команде.

«У меня хорошие отношения со всеми в команде. Я очень счастлив быть в «Спартаке». Промес — мой лучший друг. Мы говорим на одном языке, общались с ним и до подписания контракта со «Спартаком», и в первый день моего нахождения здесь. Капитанская повязка Промеса? Да даже, когда у него нет капитанской повязки, он всегда говорит что-то приободряющее команде. Он один из лидеров в «Спартаке». Мы нуждаемся в нем», — сказал Бонгонда «СЭ».

После 9 туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и расположился на 4-м месте.