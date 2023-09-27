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Сегодня, 15:55

Юрист Игнатова: «Изначально нельзя было говорить ни о какой дисквалификации Михаила»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Михаил Игнатов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова ответил «СЭ» на вопрос о том, могли ли дисквалифицировать футболиста красно-белых.

В среду, 27 сентября Палата по разрешению споров РФС объявила о прекращении производства по делу Игнатова и его бывшего агента Александра Маньякова.

«Не люблю давать или делать прогнозы, но изначально нельзя было говорить ни о какой дисквалификации Михаила, так как мы действуем в соответствии с законом и регламентами, чего нельзя сказать о посреднике Маньякове, который злоупотребляет правом, пытается уже во второй раз дисквалифицировать Михаила. Команда юристов Михаила готова к любым возможным ситуациям, и не расслабляется ни на секунду. Отдельно хочется сказать спасибо «Спартаку», который помогает игроку», — сказал Давидянц «СЭ».

В июне стало известно, что Маньяков потребовал дисквалифицировать 23-летнего Игнатова на срок до полугода за то, что тот не выплатил ему сумму за расторжение договора.

Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 - : -
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