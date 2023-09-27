Юрист Игнатова: «Изначально нельзя было говорить ни о какой дисквалификации Михаила»

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова ответил «СЭ» на вопрос о том, могли ли дисквалифицировать футболиста красно-белых.

В среду, 27 сентября Палата по разрешению споров РФС объявила о прекращении производства по делу Игнатова и его бывшего агента Александра Маньякова.

«Не люблю давать или делать прогнозы, но изначально нельзя было говорить ни о какой дисквалификации Михаила, так как мы действуем в соответствии с законом и регламентами, чего нельзя сказать о посреднике Маньякове, который злоупотребляет правом, пытается уже во второй раз дисквалифицировать Михаила. Команда юристов Михаила готова к любым возможным ситуациям, и не расслабляется ни на секунду. Отдельно хочется сказать спасибо «Спартаку», который помогает игроку», — сказал Давидянц «СЭ».

В июне стало известно, что Маньяков потребовал дисквалифицировать 23-летнего Игнатова на срок до полугода за то, что тот не выплатил ему сумму за расторжение договора.