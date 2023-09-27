Нападающий «Урала» Влут вернулся в Екатеринбург

Нападающий «Урала» Рай Влут вернулся в Екатеринбург для дальнейшего восстановления, сообщила клубная пресс-служба.

Форвард провел четыре месяца в Нидерландах. В Екатеринбурге 28-летний голландец будет работать по индивидуальной программе с реабилитологом.

Влут получил травму в мае, а в июне он перенес операцию голеностопа, после которой предусмотрена длительная реабилитация.

В прошлом сезоне Влут провел за «Урал» 25 матчей и забил 7 голов.