Нападающий «Урала» Влут вернулся в Екатеринбург
Нападающий «Урала» Рай Влут вернулся в Екатеринбург для дальнейшего восстановления, сообщила клубная пресс-служба.
Форвард провел четыре месяца в Нидерландах. В Екатеринбурге 28-летний голландец будет работать по индивидуальной программе с реабилитологом.
Влут получил травму в мае, а в июне он перенес операцию голеностопа, после которой предусмотрена длительная реабилитация.
В прошлом сезоне Влут провел за «Урал» 25 матчей и забил 7 голов.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/11702?single
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|7
|
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Ростов – Урал
|- : -
|30.09
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Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
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|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
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|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
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Федор Чалов
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Квинси Промес
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|
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|1
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