Литвинов: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о своей карьере.

«У любого молодого игрока есть мечта попасть в топ-клуб Европы. Все в России рады, когда кто-то из нас играет за границей. Понятное дело, мне тоже хотелось бы этого, но надо сначала прогрессировать здесь, доказывать и быть на голову выше всех. Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

В текущем сезоне чемпионата России Литвинов сыграл 14 матчей и отметился одним забитым голом. В пяти играх FONBET Кубка России на счету 21-летнего полузащитника две результативные передачи.