Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:13

Литвинов: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о своей карьере.

«У любого молодого игрока есть мечта попасть в топ-клуб Европы. Все в России рады, когда кто-то из нас играет за границей. Понятное дело, мне тоже хотелось бы этого, но надо сначала прогрессировать здесь, доказывать и быть на голову выше всех. Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

В текущем сезоне чемпионата России Литвинов сыграл 14 матчей и отметился одним забитым голом. В пяти играх FONBET Кубка России на счету 21-летнего полузащитника две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-litvinov-esli-ne-uedu-v-evropu-provedu-vsyu-kar-eru-v-spartake/
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Попытка провокации с флагом Украины на заседании ПАСЕ обернулась курьезом
Зеленский назвал сложной ситуацию на восточном направлении боевых действий
Спасатели приостановили работы на месте крушения вертолета на Сахалине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Сочи» победил «Химки» в товарищеском матче
Медина пожелал Гайчу успехов в «Вероне»
Алонсо: «Чувствую себя хорошо и спокойно в «Краснодаре»
Баньяц — об Ивиче: «Он хочет, чтобы мы показывали хороший футбол и получали удовольствие»
Баньяц: «Краснодар» — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто»
Сычев: «Сейчас смотреть на место, которое занимает «Локомотив», печально»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ахметов не исключил возвращения в ЦСКА в будущем

Полузащитник ЦСКА Медина: «Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости