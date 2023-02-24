Ахметов не исключил возвращения в ЦСКА в будущем

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с бывшими партнерами по ЦСКА.

«Возвращение на стадион ЦСКА по-прежнему что-то особенное? Конечно, я здесь провел четыре года, полюбил это место. Возвращаюсь как домой. С кем кроме Бахтиера Зайнутдинова общаюсь из ЦСКА? С Жорой [Щенников], с Набой [Набабкин], с Федей Чаловым. Допускаю ли, что когда-то могу вернуться в ЦСКА? Почему нет?» — сказал Ахметов «СЭ».

Ахметов стал игроком «Краснодара» в июле 2022 года. С 2018 по 2022 год полузащитник выступал в составе армейского клуба.