Умяров поделился эмоциями после заседания в суде по разбирательству о деле в «Чертаново»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после заседания в Замоскворецком суде по разбирательству о деле бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.
— Ты изначально приехал, чтобы дать показания как свидетель. Получилось так, что ты наблюдал за заседанием как зритель. Твои эмоции?
— Я изначально приехал как зритель. Честно, не думал, что так удивлюсь после заседания. Во время заседания тоже сидели и удивлялись. Я удивился, как Москомспорт относится в данный ситуации к Николаю Юрьевичу. Прям реально удивился.
— Есть объяснение почему?
— Вообще не имею понятия. Я сначала думал, что это какой-то специально засланный человек, который именно за обвинения, против Николая Юрьевича, но потом, когда сказали, что это человек из Москомспорта, я честно удивился.
— Ты веришь, что история Николая Юрьевича может закончиться позитивно?
— Конечно верю.
— Что нужно сделать для этого?
— Что бы судья его оправдал.
— Какие сейчас шансы на это?
— Честно, я не знаю, не понимаю. Не могу выносить какие-то приговоры. Николай Юрьевич — человек, который дал мне все.
Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1