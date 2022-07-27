Умяров поделился эмоциями после заседания в суде по разбирательству о деле в «Чертаново»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после заседания в Замоскворецком суде по разбирательству о деле бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

— Ты изначально приехал, чтобы дать показания как свидетель. Получилось так, что ты наблюдал за заседанием как зритель. Твои эмоции?

— Я изначально приехал как зритель. Честно, не думал, что так удивлюсь после заседания. Во время заседания тоже сидели и удивлялись. Я удивился, как Москомспорт относится в данный ситуации к Николаю Юрьевичу. Прям реально удивился.

— Есть объяснение почему?

— Вообще не имею понятия. Я сначала думал, что это какой-то специально засланный человек, который именно за обвинения, против Николая Юрьевича, но потом, когда сказали, что это человек из Москомспорта, я честно удивился.

— Ты веришь, что история Николая Юрьевича может закончиться позитивно?

— Конечно верю.

— Что нужно сделать для этого?

— Что бы судья его оправдал.

— Какие сейчас шансы на это?

— Честно, я не знаю, не понимаю. Не могу выносить какие-то приговоры. Николай Юрьевич — человек, который дал мне все.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.