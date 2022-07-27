Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:50

Умяров поделился эмоциями после заседания в суде по разбирательству о деле в «Чертаново»

Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после заседания в Замоскворецком суде по разбирательству о деле бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

— Ты изначально приехал, чтобы дать показания как свидетель. Получилось так, что ты наблюдал за заседанием как зритель. Твои эмоции?

— Я изначально приехал как зритель. Честно, не думал, что так удивлюсь после заседания. Во время заседания тоже сидели и удивлялись. Я удивился, как Москомспорт относится в данный ситуации к Николаю Юрьевичу. Прям реально удивился.

— Есть объяснение почему?

— Вообще не имею понятия. Я сначала думал, что это какой-то специально засланный человек, который именно за обвинения, против Николая Юрьевича, но потом, когда сказали, что это человек из Москомспорта, я честно удивился.

— Ты веришь, что история Николая Юрьевича может закончиться позитивно?

— Конечно верю.

— Что нужно сделать для этого?

— Что бы судья его оправдал.

— Какие сейчас шансы на это?

— Честно, я не знаю, не понимаю. Не могу выносить какие-то приговоры. Николай Юрьевич — человек, который дал мне все.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Чертаново
Наиль Умяров
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Как Евгения Медведева превратилась из фигуристки в фотомодель «18+»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ во второй раз за два дня поменяла турнирную таблицу
Ларин заявил, что хотел бы пригласить Слуцкого на заседание по разбирательству о деле в «Чертаново»
Медведев заявил, что у «Зенита» нет задолженности перед Луневым
«Спартаку» дважды предлагали Черышева. Клуб отказался подписывать игрока
Семин: «ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство»
Легионеры РПЛ: «Зенит» увеличил число бразильцев, «Спартак», ЦСКА и другие теряют иностранцев
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Экс-арбитр Николаев рассказал о значимости встречи «Спартака» с судейским корпусом
РПЛ во второй раз за два дня поменяла турнирную таблицу
Ларин заявил, что хотел бы пригласить Слуцкого на заседание по разбирательству о деле в «Чертаново»
«Спартаку» дважды предлагали Черышева. Клуб отказался подписывать игрока
Семин: «ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство»
Алдонин: «Для ЦСКА хорошо, что в клуб приходят иностранные игроки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларин: «Мои шансы 50/50. Если так можно назвать, позитив — это условный срок»

Зиньковский о Ларине: «Думаю, все и так знают, что Николай Юрьевич — честный человек»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости