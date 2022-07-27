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Ларин: «Мои шансы 50/50. Если так можно назвать, позитив — это условный срок»

Ларин поблагодарил Умярова и Зиньковского за поддержку на суде
Виктория Кравченко
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поблагодарил «Спартак» за то, что клуб отпустил Наиля Умярова и Антона Зиньковского на на заседание в Замоскворецкий суд по разбирательству о деле в «Чертаново». Он также признался, что позитивным концом всего судебного процесса будет условный срок.

«Спасибо футболистам, что приехали поддержать. Спасибо «Спартаку», что пошли навстречу и отпустили Умярова и Зиньковского.

Мне не с руки ругаться с Москомспортом. От их позиции может зависеть приговор на суде. Надеюсь на нейтральную позицию. Игроки мне сказали, что удивлены позицией представителя Москомспорта.

Как мне говорит адвокат, процесс идет так, как должен идти. Ничего необычного тут нет. Я продолжаю верить в положительный исход. Конечно, я не хочу в тюрьму. Но все, что происходит со мной после 13 лет работы в «Чертаново» — это несправедливо.

Люди, которые не вращаются в футбольном мире, не понимают, что происходило. Им не важно, «Чертаново» или «Смена». Они не понимают, какой был бюджет у «Чертаново», они не копают глубже.

Мои шансы 50/50. Если так можно назвать, позитив — это условный срок", — рассказал Ларин.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.

Антон Зиньковский
Наиль Умяров
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