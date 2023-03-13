Полузащитник «Спартака» Умяров перенес операцию

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости, сообщила клубная пресс-служба.

После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления — около 3 месяцев.

22-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах.

Последний раз Умяров появлялся на поле 9 октября 2022 года в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).