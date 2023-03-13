Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что он вернулся к тренировкам в общей группе. Видео с игроком появилось в Telegram-канале московского клуба.

29-летний россиянин восстанавливается от небольшого сотрясения, которое получил в матче 18-го тура против «Краснодара» (2:2). Сообщалось, что футболист будет участвовать в матче 20-го тура РПЛ.

В сезоне-2022/23 Кутепов сыграл в семи матчах РПЛ, проведя на поле 492 минуты.