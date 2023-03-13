ЦСКА подписал новое долгосрочное соглашение с полузащитником Глебовым

13 марта ЦСКА заключил новый контракт с воспитанником академии Кириллом Глебовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, с 17-летним полузащитником было подписано долгосрочное соглашение.

Глебов провел все зимние сборы с основой ЦСКА, а также сыграл в двух матчах после рестарта сезона РПЛ. Он выходил на замену в матчах с «Сочи» (0:2) и «Крыльями Советов» (4:0).