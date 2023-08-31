Полузащитник «Спартака» Мозес приступил к индивидуальным тренировкам

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Виктор Мозес приступил к индивидуальным тренировкам после повреждения, но не сможет принять участия в ближайшем матче против «Краснодара».

Футболист получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). На 25-й минуте он сел на газон и схватился за ногу. Врачи выбежали к нему и обрабатывали заморозкой левое бедро игрока. Мозес не смог продолжить игру.

В сезоне-2023/24 32-летний хавбек провел 4 игры, отметившись 1 голом.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. Игра красно-белых и «быков» пройдет 2 сентября.