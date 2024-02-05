Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос «СЭ» о физической форме новичка красно-белых Манфреда Угальде.

— Как тебе Угальде?

— Увидите и оцените, не буду все карты раскрывать. Он провел пару тренировок, в хорошей форме. Но дальше сами увидите.

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.