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5 февраля, 08:15

Игнатов — об Угальде: «Он в хорошей форме. Не буду раскрывать все карты, дальше сами увидите»

Игнатов рассказал о физической форме Угальде
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболист «Спартака» Манфред Угальде.
Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос «СЭ» о физической форме новичка красно-белых Манфреда Угальде.

— Как тебе Угальде?

— Увидите и оцените, не буду все карты раскрывать. Он провел пару тренировок, в хорошей форме. Но дальше сами увидите.

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.

Манфред Угальде
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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