Игнатов рассказал, как проходят сборы «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал «СЭ», как проходят зимние сборы красно-белых.

— Каково это на сборах так провести выходной?

— Пару часиков достаточно, хорошо время провели, получили удовольствие.

— Остались силы на сборах?

— Да, вот и выходной дали, чтобы мы лишний раз восстановили силы, погуляли по Дубаю. Вот мы и зашли поиграть. Соболев был инициатором.

— Какая цель на зимний кубок?

— Хорошо подготовиться к сезону. А там будем смотреть.

Команда Александра Соболева, в которую вошли Александр Селихов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов провели матч против команды Buster'a (Lixxx, GUACAMOLEMOLLY, Ravshan и Steel) в CS2.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).