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Сегодня, 08:45

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что многие клубы РПЛ укрепились зимой

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что оценить итоги зимнего трансферного окна в РПЛ можно будет только ближе к концу сезона.

«Здесь только время и игра покажет, кто провел трансферную кампанию лучше. Многие усилились, многие на бумаге стали сильнее, но то, как проявят себя купленные игроки, пока не ясно. Можно как в Саудовской Аравии: накупить футболистов, которые потом не будут играть, а будут скандалить. Так что каждый трансфер — это риск, игрок за большие деньги вполне может у нас и не заиграть. Осталось 12 игр в сезоне, в них и будем следить за новичками», — заявил Масалитин «Газете.ru».

Зимнее трансферное окно в РПЛ открылось 25 января 2024 года, закроется окно переходов 24 февраля 2024 года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На втором месте расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/05/22263535.shtml?updated
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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