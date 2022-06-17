Игнатов рассказал о планах Ваноли в «Спартаке» перед началом сезона

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о роли бывшего главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Думаю, что Паоло помог нам с обороной. Мы стали лучше играть в защите. Первый день Ваноли в «Спартаке»? Было собрание прямо во время тренировки в тренажерном зале. Вместе с Паоло был Каттани [спортивный директор «Спартака» — прим.] - они вместе сказали, что «пришли сюда сделать команду для больших задач». И поставили эту задачу — выиграть Кубок. Мы потихоньку шли к ней, и в итоге дошли», — сказал Игнатов в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Ранее, 9 июня, «Спартак» объявил о расставании с Паоло Ваноли. 49-летний итальянский специалист возглавлял команду с декабря 2021 года.

Вместе с Ваноли «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России в сезоне-2021/22.