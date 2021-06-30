Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о впечатлениях от работы под руководством нового тренера Руя Витории и оценил игру в товарищеском матче против «Нефтчи» (1:2).

— На что во вчерашнем матче делал акцент Руй Витория?

— В первом матче всегда ставят целью наиграть связки, понять, что требует тренер. Перед матчем он говорил про контроль мяча, переводы. Если заставим бегать соперника без мяча, он рано или поздно все равно устанет.

— Какие у вас сейчас цели в «Спартаке»?

— Будем все обсуждать. Надо продолжать работать. В системе клуба есть и вторая команда, которая играет в ФНЛ. Поэтому нужна игровая практика и упорные тренировки. Если главный тренер будет подпускать к тренировкам основы, это уже хорошо, опыт. Решения буду принимать после общения с тренерами.

— С кем вам проще играть — со сборниками или без них?

— Все равно. Сборники — лидеры нашего клуба, на тренировках стараешься перенять их опыт, который они набрали за свою карьеру. Конкурировать с ними всегда тяжело, но нет ничего невозможного. Жду их возвращения.

В сезоне-2020/21 19-летний Литвинов провел 24 матча за «Спартак-2», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Также в минувшем сезоне футболист дебютировал за основную команду. Он принял участие в 7 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 64 матча.