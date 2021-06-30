Вратарь «Спартака» Артем Ребров в разговоре с «СЭ» рассказал о своем ближайшем будущем в клубе.

— Сам завел об этом разговор. Все равно каждый раз мы будем спрашивать про это, потому что конец карьеры близится. Есть уже понимание, что дальше будешь делать? Может, со стороны Федуна было уже какое-то предложение — войти в тренерский штаб?

— Да нет, зачем? Когда ты начинаешь уже о чем-то другом говорить, наверно, уже тогда надо бутсы вместе с перчатками сразу вешать на гвозди и заниматься чем-то другим. Пока разговоров конкретных нет. На меня рассчитывают, как на действующего вратаря. Понятно, о чем говорили выше, есть Максименко, но я рядом. Потому что это футбол, к сожалению, бывают какие-то травмы, еще что-то. Дай Бог, чтоб сезон прошел без этого, но, я считаю, у меня есть определенный опыт, и я в этом клубе долго. Поэтому максимально отдам, выжму себя до конца в качестве футболиста. А потом, конечно, хотелось бы остаться в структуре, но это уже не я решаю. Если мои знания и опыт пригодятся в последующем, конечно мысли есть остаться здесь построить что-то.

В составе «Спартака» футболист играет с 2011 года. Вместе с командой он выиграл пять трофеев. Контракт Реброва с командой рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне он не участвовал ни в одном матче.