«Ростов» — «Ахмат»: Мелехин сравнял счет

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин сравнял счет в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:1.

Футболист отличился на 73-й минуте встречи. Защитник пробил головой после подачи со штрафного, вратарь грозненцев Георгий Шелия отразил удар, но Мелехин успел на добивание.

Гол был засчитан после вмешательства ВАР — изначально главный судья не смог определить, пересек ли мяч линию ворот.

Мелехин выступает за «Ростов» с 2021 года, гол в ворота «Ахмата» стал для него третьим за основную команду южан.