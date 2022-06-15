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Тарханов: «Я слышал, Березуцкие больше желают попробовать свои силы в Европе»

Тарханов считает, что Березуцкие желают попробовать свои силы в Европе
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Тарханов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о будущем бывших тренеров ЦСКА Алексея и Василия Березуцких.

Сегодня, 15 июня, московский клуб объявил об уходе Березуцких. Главным тренером ЦСКА был назначен Владимир Федотов.

«Это был один из первых опытов работы братьев Березуцких в большом клубе, — приводит слова Тарханова Sport24. — Да, они могут пойти и набираться опыта к Леониду Слуцкому в «Рубин». Но как я слышал, Березуцкие больше желают попробовать свои силы в Европе».

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге. «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебряные медали.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-15-tarkhanov-kak-ya-slyshal-bratya-berezutskiye-zhelayut-poprobovat-svoi-sily-v-yevrope
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Александр Тарханов
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