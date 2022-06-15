Тарханов: «Я слышал, Березуцкие больше желают попробовать свои силы в Европе»

Тарханов считает, что Березуцкие желают попробовать свои силы в Европе

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о будущем бывших тренеров ЦСКА Алексея и Василия Березуцких.

Сегодня, 15 июня, московский клуб объявил об уходе Березуцких. Главным тренером ЦСКА был назначен Владимир Федотов.

«Это был один из первых опытов работы братьев Березуцких в большом клубе, — приводит слова Тарханова Sport24. — Да, они могут пойти и набираться опыта к Леониду Слуцкому в «Рубин». Но как я слышал, Березуцкие больше желают попробовать свои силы в Европе».

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге. «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебряные медали.