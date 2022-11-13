Полузащитник «Сочи» Кравцов о победе над «Химками»: «Могли забивать и больше»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал победу над «Химками» в 17-м туре РПЛ (2:0).

— Хорошие эмоции, долго не побеждали. Думаю, победа вполне заслужена. Могли забивать и больше.

— Как оцените 9-е место по итогам первой части сезона?

— Мы делим 7-е место с «Оренбургом» и «Ахматом». Будем думать, будем работать зимой и возвращаться сильнее. Тяжело оценить. Наверное 4 с минусом или 3 с плюсом.

— Показалось, что «Химки» были безнадежны.

— Была небольшая нервозность во втором тайме. Нужно было забивать больше и тогда победа была бы легкой.

— Есть амбиции побороться за медали?

— Мы хотим большего, конечно. Будем работать.

— Гаранин вчера был с командой?

— Без комментариев.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России (25 очков). «Химки» находятся на 15-й строчке (12 очков).