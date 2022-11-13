Полузащитник «Сочи» Кравцов о победе над «Химками»: «Могли забивать и больше»
Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал победу над «Химками» в 17-м туре РПЛ (2:0).
— Хорошие эмоции, долго не побеждали. Думаю, победа вполне заслужена. Могли забивать и больше.
— Как оцените 9-е место по итогам первой части сезона?
— Мы делим 7-е место с «Оренбургом» и «Ахматом». Будем думать, будем работать зимой и возвращаться сильнее. Тяжело оценить. Наверное 4 с минусом или 3 с плюсом.
— Показалось, что «Химки» были безнадежны.
— Была небольшая нервозность во втором тайме. Нужно было забивать больше и тогда победа была бы легкой.
— Есть амбиции побороться за медали?
— Мы хотим большего, конечно. Будем работать.
— Гаранин вчера был с командой?
— Без комментариев.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России (25 очков). «Химки» находятся на 15-й строчке (12 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2