Стрепетов: «Сычевой только заявляет о себе, а у форварда должна быть стабильность»
Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов оценил результативность нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.
— Хорошо бы, чтобы Сычевой закрепил свой успех. Он форвард таранного типа, хорошо играет на втором этаже, все время находится на острие атаки. Не так просто в РПЛ оформить уже два хет-трика. Хотя в игре с «Краснодаром» меня очень удивила игра Сафонова. В последних матчах он допускает очень много ошибок, не удивлюсь, если он присядет на скамейку запасных. С чем это связано, не знаю. Но меня беспокоит, что первый номер нашей сборной находится в таком разобранном состоянии. А, возвращаясь к Сычевому, отмечу, что его пример говорит о том, что надо обращать внимание и на школы, и на второй дивизион, и на первый. Там можно найти интересных футболистов. Я очень рад за него. Правда, бывают удачные сезоны, после которых футболисты пропадают. Я пожелаю ему, чтобы он развивался и увеличивал свой бомбардирский счет, — сказал Стрепетов.
— Уже в наступившее в РПЛ межсезонье Сычевой может оказаться в другом клубе?
— Сычевой только заявляет о себе, а у форварда должна быть стабильность. Может быть, на него обратят внимание в «Локомотиве», возможно, в ЦСКА, «Спартаке», «Зените», «Динамо»... Но он должен ведь еще вписаться в концепцию игры. «Оренбург» играет в определенный футбол — там много стандартных положений, много навесов, на него идет игра. Взять пример Сергеева — он в первой лиге забил столько мячей, его пригласили в «Зенит», где гораздо сложнее играть в этот комбинационный «бразильский» футбол. Так что, если Сычевому уходить из «Оренбурга», надо тщательно выбрать подходящую команду. И если клубу поступит хорошее предложение по выкупу, то почему парня не отдать в топовый клуб, заработать денег, — сказал Стрепетов «РБ Спорт».
В матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1) форвард оформил второй в этом сезоне хет-трик и сравнялся по забитым мячам со спартаковцем Квинси Промесом (по 14 голов).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2