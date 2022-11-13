Стрепетов: «Сычевой только заявляет о себе, а у форварда должна быть стабильность»

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов оценил результативность нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

— Хорошо бы, чтобы Сычевой закрепил свой успех. Он форвард таранного типа, хорошо играет на втором этаже, все время находится на острие атаки. Не так просто в РПЛ оформить уже два хет-трика. Хотя в игре с «Краснодаром» меня очень удивила игра Сафонова. В последних матчах он допускает очень много ошибок, не удивлюсь, если он присядет на скамейку запасных. С чем это связано, не знаю. Но меня беспокоит, что первый номер нашей сборной находится в таком разобранном состоянии. А, возвращаясь к Сычевому, отмечу, что его пример говорит о том, что надо обращать внимание и на школы, и на второй дивизион, и на первый. Там можно найти интересных футболистов. Я очень рад за него. Правда, бывают удачные сезоны, после которых футболисты пропадают. Я пожелаю ему, чтобы он развивался и увеличивал свой бомбардирский счет, — сказал Стрепетов.

— Уже в наступившее в РПЛ межсезонье Сычевой может оказаться в другом клубе?

— Сычевой только заявляет о себе, а у форварда должна быть стабильность. Может быть, на него обратят внимание в «Локомотиве», возможно, в ЦСКА, «Спартаке», «Зените», «Динамо»... Но он должен ведь еще вписаться в концепцию игры. «Оренбург» играет в определенный футбол — там много стандартных положений, много навесов, на него идет игра. Взять пример Сергеева — он в первой лиге забил столько мячей, его пригласили в «Зенит», где гораздо сложнее играть в этот комбинационный «бразильский» футбол. Так что, если Сычевому уходить из «Оренбурга», надо тщательно выбрать подходящую команду. И если клубу поступит хорошее предложение по выкупу, то почему парня не отдать в топовый клуб, заработать денег, — сказал Стрепетов «РБ Спорт».

В матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1) форвард оформил второй в этом сезоне хет-трик и сравнялся по забитым мячам со спартаковцем Квинси Промесом (по 14 голов).