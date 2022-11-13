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13 ноября, 19:16

Стрепетов: «Сычевой только заявляет о себе, а у форварда должна быть стабильность»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов оценил результативность нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

— Хорошо бы, чтобы Сычевой закрепил свой успех. Он форвард таранного типа, хорошо играет на втором этаже, все время находится на острие атаки. Не так просто в РПЛ оформить уже два хет-трика. Хотя в игре с «Краснодаром» меня очень удивила игра Сафонова. В последних матчах он допускает очень много ошибок, не удивлюсь, если он присядет на скамейку запасных. С чем это связано, не знаю. Но меня беспокоит, что первый номер нашей сборной находится в таком разобранном состоянии. А, возвращаясь к Сычевому, отмечу, что его пример говорит о том, что надо обращать внимание и на школы, и на второй дивизион, и на первый. Там можно найти интересных футболистов. Я очень рад за него. Правда, бывают удачные сезоны, после которых футболисты пропадают. Я пожелаю ему, чтобы он развивался и увеличивал свой бомбардирский счет, — сказал Стрепетов.

— Уже в наступившее в РПЛ межсезонье Сычевой может оказаться в другом клубе?

— Сычевой только заявляет о себе, а у форварда должна быть стабильность. Может быть, на него обратят внимание в «Локомотиве», возможно, в ЦСКА, «Спартаке», «Зените», «Динамо»... Но он должен ведь еще вписаться в концепцию игры. «Оренбург» играет в определенный футбол — там много стандартных положений, много навесов, на него идет игра. Взять пример Сергеева — он в первой лиге забил столько мячей, его пригласили в «Зенит», где гораздо сложнее играть в этот комбинационный «бразильский» футбол. Так что, если Сычевому уходить из «Оренбурга», надо тщательно выбрать подходящую команду. И если клубу поступит хорошее предложение по выкупу, то почему парня не отдать в топовый клуб, заработать денег, — сказал Стрепетов «РБ Спорт».

В матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1) форвард оформил второй в этом сезоне хет-трик и сравнялся по забитым мячам со спартаковцем Квинси Промесом (по 14 голов).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-sy-chevoj-tol-ko-zayavlyaet-o-sebe-a-u-forvarda-dolzhna-by-t-stabil-nost/

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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П
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Александр Соболев

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Спартак

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