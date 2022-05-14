ЦСКА на поезде прибыл на гостевой матч с «Краснодаром»

ЦСКА на поезде прибыл в Краснодар на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ.

Команда провела в пути более 18 часов и прибыла в Краснодар утром 14 мая.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 15 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 очками — на пятой строчке.