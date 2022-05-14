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ЦСКА на поезде прибыл на гостевой матч с «Краснодаром»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Братья Березуцкие.
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА на поезде прибыл в Краснодар на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ.

Команда провела в пути более 18 часов и прибыла в Краснодар утром 14 мая.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 15 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 очками — на пятой строчке.

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
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15.05 16:30
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Краснодар – ЦСКА
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 18
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Зенит

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Краснодар

 6
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