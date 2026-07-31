Полузащитник Смелов перешел из московского «Динамо» в махачкалинское

Московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника Егора Смелова в махачкалинское «Динамо».

Контракт 21-летнего хавбека с махачкалинской командой рассчитан на 4 года.

Сезон-2025/26 Смелов провел на правах аренды в «Нижнем Новгороде». На его счету 24 матча во всех турнирах, в которых он отдал 2 передачи.

За основную команду бело-голубых футболист дебютировал в июле 2024 года. Всего за «Динамо» он сыграл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.