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Сегодня, 13:57

Полузащитник сборной Казахстана Самородов дал авторизацию агентству на переговоры с российскими клубами

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Актобе» Максим Самородов все еще находится в шорт-листе московского «Локомотива», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, этой осенью футболист побывал в Москве и дал авторизацию на переговоры с топ-клубами одному из футбольных агентств. Хавбеком помимо «Локомотива» интересуются «Краснодар», «Спартак» и «Ростов».

Сам Самородов хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Турции, где в его услугах заинтересован «Трабзонспор». Сообщалось также об интересе «Торино».

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за казахстанский клуб 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-sbornoi-kazakhstana-samorodov-dal-avtorizaciyu-agentstvu-na-peregovory-s-rossiiskimi-klubami-309596/
ФК Актобе
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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