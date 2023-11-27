Горшков рассказал, как Бейл в ресторане выругался по-русски

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал историю, как его одноклубник Гленн Бейл выругался по-русски.

«Он в первую очередь выучил маты. И, когда он ругается, сразу улыбка на лице. Он их прям четко выговаривает. Знает все их значения. Мне знакомый официант рассказал историю. Недавно Глен пошел в их ресторан. Первая фраза: «Капец у вас тут холодно!» — цитирует Горшкова Sport24.

Ранее Горшков шуткой отреагировал на новость о драке между игроками «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.