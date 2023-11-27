Горшков рассказал, как Бейл в ресторане выругался по-русски
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал историю, как его одноклубник Гленн Бейл выругался по-русски.
«Он в первую очередь выучил маты. И, когда он ругается, сразу улыбка на лице. Он их прям четко выговаривает. Знает все их значения. Мне знакомый официант рассказал историю. Недавно Глен пошел в их ресторан. Первая фраза: «Капец у вас тут холодно!» — цитирует Горшкова Sport24.
Ранее Горшков шуткой отреагировал на новость о драке между игроками «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
Источник: Sport24
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|- : -
|2.12
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|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
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|- : -
|3.12
|14:00
|
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|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
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|
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Зенит
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Джон Кордоба
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|8
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Спартак
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Максим Глушенков
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