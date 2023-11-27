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Сегодня, 13:38

PR-агент Дзагоева: «Возможно ли возвращение Алана в ЦСКА? Думаю, да»

Виктория Кравченко
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PR-менеджер Дарья Арсланова, которая занимается медийным сопровождением Алана Дзагоева, рассказала, может ли футболист вернуться в ЦСКА в новой роли.

— Алан — крутой спикер, которого очень любят журналисты, но для него общение с медиа всегда было тем, что сопровождает его профессиональную карьеру, а не наоборот. Думаю, так будет и дальше.

— Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев публично пригласил Алана обсудить возможное возвращение в клуб. Возможно ли такое в теории?

— Думаю, да. Уверена, что болельщики с восторгом воспримут возвращение Алана в ЦСКА уже в другом качестве, — цитирует Арсланову «РБ Спорт».

Дзагоев выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию», за которую сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Он является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pr-agent-dzagoeva-vozmozhno-li-vozvrashhenie-alana-v-tsska-dumayu-da/
Алан Дзагоев
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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