PR-агент Дзагоева: «Возможно ли возвращение Алана в ЦСКА? Думаю, да»

— Алан — крутой спикер, которого очень любят журналисты, но для него общение с медиа всегда было тем, что сопровождает его профессиональную карьеру, а не наоборот. Думаю, так будет и дальше.

— Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев публично пригласил Алана обсудить возможное возвращение в клуб. Возможно ли такое в теории?

— Думаю, да. Уверена, что болельщики с восторгом воспримут возвращение Алана в ЦСКА уже в другом качестве, — цитирует Арсланову «РБ Спорт».

Дзагоев выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию», за которую сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Он является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.