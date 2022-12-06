Влашич не исключил своего возвращения в Россию

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.

— Были ли у тебя предложения от российских клубов в прошлом году?

— Не могу говорить об интересе других клубов. Это всегда было секретом. Не хочу говорить об этом.

— Когда-нибудь возможно твое возвращение в Россию? Возможно, через много лет?

— Все возможно. Я счастлив в «Торино». Посмотрим, что будет летом. Я все еще игрок «Вест Хэма». Посмотрим, что будет.