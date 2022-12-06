Влашич: «Чалов всегда был качественным, но иногда теряет уверенность»
Влашич рассказал о бывшем одноклубнике Чалове
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в интервью «СЭ» рассказал о бывшем одноклубнике Федоре Чалове.
— Следишь за Чаловым?
— Да, он забивает очень много голов. Очень рад за него! Он всегда был качественным игроком. У некоторых бывают спады, когда они теряют уверенность, но это именно то, что есть у Федора.
— Он был в Швейцарии.
— Да, знаю. Иногда переезд в другое место помогает. Сейчас у него очень хорошо получается. Я рад за Чалова.
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|
3
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|5
|2
|32-23
|35
|
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|5
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|29
|
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|
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|Ахмат
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|
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|8
|1
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|33-37
|25
|
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|4
|6
|31-29
|25
|
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|17
|7
|4
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|25
|
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|6
|3
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
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|1
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|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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