Влашич рассказал о главном воспоминании о Гинере
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в комментарии для «СЭ» высказался о президенте ЦСКА Евгении Гинере.
— Один из самых важный людей в ЦСКА — Евгений Гинер. Твои лучшие воспоминания о нем?
— Иногда он заходил к нам в раздевалку. Но самое лучшее воспоминание: после победы над «Реал»! Он пришел как босс и поздравлял всех нас с победой. Еще он сказал продолжать в том же духе. Это лучшее воспоминание о нем.
Влашич выступал в за ЦСКА с 2018 по 2021 год. За армейцев полузащитник провел 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.
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|
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|5
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|35
|
4
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|5
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|29
|
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|
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|Ахмат
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|2
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|
8
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|
9
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|17
|7
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|
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|5
|5
|7
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|
12
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|17
|5
|4
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|19
|
13
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
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|1
|3
|
|
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Торпедо М
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|1
|2
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