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Зделар о переходе в ЦСКА: «Первая мысль — это братский клуб «Партизана»

Зделар назвал ЦСКА братским клубом «Партизана» после перехода в московскую команду
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник Саша Зделар прокомментировал переход в ЦСКА из «Партизана».

Как и сообщал «СЭ», московский клуб подписал соглашение с 27-летним сербом на три года с возможностью продления.

«Первая мысль, которая появилась, что это братский клуб «Партизана» и что за ЦСКА играло и играет много сербов. Также я подумал, что это большой шаг вперед для меня и отличная возможность показать, на что я способен. Я видел, что это братство много раз, когда играл за «Партизан». Когда Зоран Тошич играл за нас, многие люди из России приезжали, чтобы поприветствовать и поддержать его. Для нас это было очень важно. Я с детства мечтал играть за «Партизан», и, когда у меня появилась возможность приехать сюда и играть за братский клуб, мне не пришлось долго думать. Я очень счастлив», — сказал Зделар в интервью для пресс-службы ЦСКА.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за белградский клуб во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре РПЛ красно-синие в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода». Матч состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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