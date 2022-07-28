«Химки» расторгли контракт с голкипером Генераловым по обоюдному согласию сторон

«Химки» расторгли контракт с голкипером Егором Генераловым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Хотел бы поблагодарить «Химки» за три года, которые я провел в клубе. Всегда чувствовал себя здесь, как дома, мне было очень комфортно. Спасибо руководству, тренерскому штабу, всему административному персоналу и, конечно, парням за это время. Рад, что стал причастен к историческому событию для клуба, когда мы играли в финале Кубка и вышли в Премьер-Лигу. Желаю «Химкам» успехов и выполнения задачи в этом сезоне. Благодарю болельщиков, что всегда были рядом!» — приводит слова Генералова пресс-служба «Химок».

За три сезона 29-летний вратарь провел за «Химки» 11 матчей, пропустил 6 голов и 6 игр отстоял на ноль.

После двух туров РПЛ «Химки» набрали 4 очка вместе с «Динамо», «Спартаком», «Зенитом» и «Ахматом». Первое место в турнирной таблице с шестью очками занимает ЦСКА.