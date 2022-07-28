Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:52

«Химки» расторгли контракт с голкипером Генераловым по обоюдному согласию сторон

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

«Химки» расторгли контракт с голкипером Егором Генераловым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Хотел бы поблагодарить «Химки» за три года, которые я провел в клубе. Всегда чувствовал себя здесь, как дома, мне было очень комфортно. Спасибо руководству, тренерскому штабу, всему административному персоналу и, конечно, парням за это время. Рад, что стал причастен к историческому событию для клуба, когда мы играли в финале Кубка и вышли в Премьер-Лигу. Желаю «Химкам» успехов и выполнения задачи в этом сезоне. Благодарю болельщиков, что всегда были рядом!» — приводит слова Генералова пресс-служба «Химок».

За три сезона 29-летний вратарь провел за «Химки» 11 матчей, пропустил 6 голов и 6 игр отстоял на ноль.

После двух туров РПЛ «Химки» набрали 4 очка вместе с «Динамо», «Спартаком», «Зенитом» и «Ахматом». Первое место в турнирной таблице с шестью очками занимает ЦСКА.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/khimki-i-egor-generalov-rastorgli-kontrakt-po-soglasheniyu-storon/
Егор Генералов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зделар о переходе в ЦСКА: «Первая мысль — это братский клуб «Партизана»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости