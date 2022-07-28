ЦСКА объявил о подписании полузащитника Зделара: «Братья, я горжусь быть здесь»

ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником и капитаном «Партизана» Сашей Зделаром.

Как и сообщал «СЭ», московский клуб подписал соглашение с 27-летним сербом на три года с возможностью продления.

В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах за белградский клуб во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре РПЛ красно-синие в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода». Матч состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.