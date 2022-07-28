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Сегодня, 20:52

ЦСКА объявил о подписании полузащитника Зделара: «Братья, я горжусь быть здесь»

ЦСКА объявил о подписании полузащитника Зделара
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Саша Зделар.
Фото Global Look Press

ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником и капитаном «Партизана» Сашей Зделаром.

Как и сообщал «СЭ», московский клуб подписал соглашение с 27-летним сербом на три года с возможностью продления.

В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах за белградский клуб во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре РПЛ красно-синие в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода». Матч состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

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РПЛ
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
5
15
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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