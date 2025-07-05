Матеус Алвес: «Ребята сказали, что я могу приезжать без страха, и это меня успокоило»

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес рассказал «СЭ» о впечатлениях от России.

— Что ты знаешь о Москве и России?

— Я разговаривал с несколькими ребятами, и они очень хорошо отзывались о городе, а также о команде. Они сказали, что я могу приезжать без страха, и это меня успокоило. Так что я приехал сюда, чтобы делать все возможное на поле и не беспокоиться о лишних вещах.

5 июля Алвес прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.