Ориньо о закрытии «Химок»: «Нам просто прислали в командный чат сообщение, что клуб прекращает свое существование»

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» прокомментировал закрытие подмосковного клуба.

— «Химки» официально приостановили свою деятельность. Как вам сообщило об этом руководство команды?

— Нам просто прислали в командный чат сообщение, что клуб прекращает свое существование. Никаких разговоров и встреч с руководством у нас не было. Я считаю, что это непрофессиональное поведение клуба в лице генерального директора Дмитрия Брехова и инвестора Туфана Садыгова.

— То есть после окончания сезона с игроками никто не говорил?

— Нет, общего собрания не было. Мы звонили генеральному директору, спрашивали о будущем команды, но единственный ответ: «Ничего не могу сказать». Даже когда клуб официально заявил о приостановке своей деятельности, с нами никто не пообщался.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.