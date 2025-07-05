Бывший защитник «Химок» Ориньо заявил, что хочет продолжить карьеру в России

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Я хотел бы остаться в России. Мне все нравится в вашей стране. На данный момент есть предложение из России, а также мной интересуются два клуба из Белоруссии», — сказал Ориньо «СЭ».

Ориньо в прошлом сезоне провел за «Химки» 25 матчей и отдал две голевые передачи.