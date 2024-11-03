Полузащитник «Рубина» Ходжа — о поражении от «Локомотива»: «У нас были хорошие шансы забить»

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа оценил игру команды в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Это был тяжелый матч. Мы пропустили гол на последних минутах. Мне кажется мы сегодня сыграли неплохо. У нас были хорошие шансы забить, но, к сожалению, не вышло. А футбол таков: если не забиваешь ты, то обязательно пропускаешь», — цитирует футболиста Legalbet.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 18 баллами располагается на седьмой позиции.