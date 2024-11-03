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Сегодня, 10:21

Медина: «Матч против ЦСКА — главное дерби России. Драка в такой игре — это нормально»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал «СЭ» драку между футболистами красно-белых и ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ против армейцев (2:0).

На 54-й минуте встречи на поле начался массовый конфликт. В ходе стычки защитник красно-синих Виллиан Роша повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.

После драки главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Рошу и полузащитника спартаковцев Руслана Литвинова, который левой рукой хватал защитника ЦСКА за лицо и отпихивал его.

«Можно сказать, что драка в таком матче — это нормально, потому что это дерби. Мы знаем, что игры такого класса всегда сложны и в них много борьбы. Как я уже говорил, для меня это главное дерби в России. Я всегда играю и готов к борьбе», — сказал Медина «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 год. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Хесус Медина
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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