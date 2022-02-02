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Смородская: «Мухин один из самых перспективных? Руководству «Локо» на это было наплевать!»

Смородская отреагировала на слова полузащитника Мухина об уходе из «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова полузащитника ЦСКА Максима Мухина об уходе из команды железнодорожников.

Раннее Мухин в интервью «СЭ» заявил, что хотел остаться в «Локомотиве, но со стороны клуба такого желания не было.

«Руководство «Локомотива» отпустило Мухина? Для них чем больше игроков уйдет, тем лучше. Значит, надо будет покупать больше игроков. Вот в чем смысл их деятельности. Мухин один из самых перспективных? Я все понимаю, только им на это было наплевать. Им все равно на результат, они занимаются решением своих собственных проблем. Очень грустно, поэтому я на весь свет кричу об этом безобразии, которое происходит в «Локомотиве». Больше так никто не делает. Мне нечего терять. А всем, кому есть чего терять, бояться связываться», — сказала Смородская «СЭ».

20-летний полузащитник покинул «Локомотив» в мае прошлого года. В текущем сезоне Мухин провел 17 матчей за ЦСКА, в которых не смог отметиться результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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