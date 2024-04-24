Игрок «Рубина» Безруков — после победы над «Зенитом»: «Краснодар», ждем на карту денежки»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в шутку заявил, что ждет финансовое поощрение от «Краснодара» после победы казанцев над «Зенитом» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

«Краснодар», ждем на карту денежки», — сказал Безруков в эфире «Матч Страна».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).