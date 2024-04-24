Агент Голенкова: «У Егора все мысли о «Ростове», никаких других вариантов нет»
Агент Андрей Талаев ответил на вопрос об интересе к нападающему «Ростова» Егору Голенкову со стороны других клубов.
«Варианты трансфера? Никаких вариантов нет. Все мысли о «Ростове». Не скажу, что он выглядит очень ярко. Он может играть еще лучше. Пускай пока здесь себя проявит», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.
В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 32 матча в различных турнирах, 9 голов и 6 голевых передач.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|16:00
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|24.04
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|
Зенит – Рубин
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|
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|
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