Агент Голенкова: «У Егора все мысли о «Ростове», никаких других вариантов нет»

Агент Андрей Талаев ответил на вопрос об интересе к нападающему «Ростова» Егору Голенкову со стороны других клубов.

«Варианты трансфера? Никаких вариантов нет. Все мысли о «Ростове». Не скажу, что он выглядит очень ярко. Он может играть еще лучше. Пускай пока здесь себя проявит», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 32 матча в различных турнирах, 9 голов и 6 голевых передач.