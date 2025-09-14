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В «Динамо» допустили, что Гладышев выбыл надолго

Павел Лопатко

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров допустил, что травмированный нападающий Ярослав Гладышев может выбыть на долгий срок.

«У Ярослава Гладышева есть повреждение, довольно серьезное. Возможно, его долгое время не будет», — цитирует Пивоварова ТАСС.

По данным «СЭ», 22-летний россиянин вряд ли сыграет в сентябрьских матчах клуба — с «Оренбургом» и «Крыльями Советов», кубковых — с «Сочи» и «Краснодаром». Гладышев также пропустил матч со «Спартаком» (2:2) 13 сентября.

В сезоне-2025/26 форвард в четырех матчах за «Динамо» не отметился результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 2 августа.

Источник: ТАСС
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ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
Ярослав Гладышев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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 4
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Маркиньос

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