В «Динамо» допустили, что Гладышев выбыл надолго

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров допустил, что травмированный нападающий Ярослав Гладышев может выбыть на долгий срок.

«У Ярослава Гладышева есть повреждение, довольно серьезное. Возможно, его долгое время не будет», — цитирует Пивоварова ТАСС.

По данным «СЭ», 22-летний россиянин вряд ли сыграет в сентябрьских матчах клуба — с «Оренбургом» и «Крыльями Советов», кубковых — с «Сочи» и «Краснодаром». Гладышев также пропустил матч со «Спартаком» (2:2) 13 сентября.

В сезоне-2025/26 форвард в четырех матчах за «Динамо» не отметился результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 2 августа.