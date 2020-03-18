Полузащитник «Ростова» Норманн показал, как жонглирует туалетной бумагой

«Ростов» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором полузащитник клуба Матиас Норманн жонглирует рулоном туалетной бумаги.

В этом сезоне на его счету один гол и четыре голевых передачи в 22 играх. Ранее бюро Исполкома РФС приняло решение приостановить чемпионат России до 10 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса. После 22 туров «Ростов» занимает четвертое место с 38 очками.

Наш полузащитник Матиас Норманн присоединился к Stay At Home Challenge и пожонглировал туалетной бумагой ?#StayAtHomeChallenge #МыРостов pic.twitter.com/y61eWImm0m — Football Club Rostov (@rostovfc) March 18, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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