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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: «У нас северная страна. Нам нужно играть летом больше матчей»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о системе «весна-осень» в РПЛ.

«У нас северная страна. И нам нужно играть летом больше матчей. А у нас, получается, сделали систему, при которой сейчас на зимних сборах мы будем два месяца готовиться к трем весенним игровым месяцам. И сыграем зимой товарищеских игр примерно столько же, сколько весной — официальных. Это странно. И летом у нас пауза на полтора месяца. Мне кажется, это неправильно», — цитируют игрока «Известия».

Исполком РФС принял решение о переходе на систему «осень-весна» в 2010 году.

Источник: Известия
Александр Трошечкин
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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