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Нигматуллин: «Надеюсь, российские клубы как можно скорее вернут на международную арену»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин подвел итоги уходящего года.

«Этот год стал для меня переломным во всех отношениях, у меня появились новые виды деятельности, мне это очень интересно. В следующем году постараюсь максимально развиваться и делать себя счастливым. Привык, что в последнее время я много работаю, поэтому буду получать удовольствие от своего труда и заряжаться только позитивными эмоциями. Постараюсь также побольше путешествовать и смотреть как можно больше футбольных матчей. Надеюсь, что российские клубы и нашу сборную как можно скорее вернут на международную арену», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-nadeyus-chto-rossijskie-kluby-kak-mozhno-skoree-vernut-na-mezhdunarodnuyu-arenu/
Руслан Нигматуллин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
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2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Спартак

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