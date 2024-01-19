Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал, почему решил уйти в аренду из «Локомотива».

«Я очень долго сидел на скамейке. Но никогда не уступал в конкуренции и всегда старался доказывать это. Думаю, многие видели, что я с этим справлялся и справляюсь. К сожалению, получал мало игрового времени. Давно понимал — нужно что-то менять. Ведь сидел [в запасе] не только при Галактионове, а еще с момента, когда тренерские штабы немцев начали постоянно меняться. Всегда хотел получать больше игровой практики. Поэтому старался просто упорно тренироваться, пытался использовать свои шансы. Хочу сказать большое спасибо Сергею Николаевичу Юрану и всем людям, которые на меня рассчитывают и помогли в совершении этой аренды. Я не подведу! Хочу показать, на что способен», — сказал Марадишвили «СЭ».

Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023 полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.