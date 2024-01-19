Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Марадишвили — о переходе в «Пари НН»: «Давно понимал, что что-то нужно менять»

Марадишвили рассказал, почему решил уйти из «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Марадишвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал, почему решил уйти в аренду из «Локомотива».

«Я очень долго сидел на скамейке. Но никогда не уступал в конкуренции и всегда старался доказывать это. Думаю, многие видели, что я с этим справлялся и справляюсь. К сожалению, получал мало игрового времени. Давно понимал — нужно что-то менять. Ведь сидел [в запасе] не только при Галактионове, а еще с момента, когда тренерские штабы немцев начали постоянно меняться. Всегда хотел получать больше игровой практики. Поэтому старался просто упорно тренироваться, пытался использовать свои шансы. Хочу сказать большое спасибо Сергею Николаевичу Юрану и всем людям, которые на меня рассчитывают и помогли в совершении этой аренды. Я не подведу! Хочу показать, на что способен», — сказал Марадишвили «СЭ».

Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023 полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.

Константин Марадишвили. «Хочу играть за Грузию — паспорт уже получил». Марадишвили — о выборе сборной и уходе из «Локомотива»

ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
3
1
Читайте также
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины
NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Марадишвили ответил на вопрос об интересе «Балтики» и «Урала»
«Хочу играть за Грузию — паспорт уже получил». Марадишвили — о выборе сборной и уходе из «Локомотива»
Трансферы РПЛ: Бонгонда может покинуть «Спартак», Круговой перейдет в ЦСКА из «Зенита»
Хендерсон сбежал из Саудовской Аравии в «Аякс», Ройс покинет Дортмунд, «Вольфсбург» следит за Бонгондой
Тарханов — о переводе Кругового во вторую команду «Зенита»: «Не вижу ничего оскорбительного»
Metaratings: «Спартак» планирует вылететь на игру с «Зенитом» сразу со сборов в ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «Торопиться Джикии с уходом из «Спартака» не стоит и лучше всего дождаться лета»

Марадишвили ответил на вопрос об интересе «Балтики» и «Урала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости