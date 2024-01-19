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Гладилин: «Торопиться Джикии с уходом из «Спартака» не стоит и лучше всего дождаться лета»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слова экс-защитника ЦСКА Юрия Жиркова, который посоветовал Георгию Джикии сменить клуб.
«Жирков говорит правильные вещи, ведь футболисту нужно играть, а не сидеть на скамейке. Но здесь ситуация неоднозначная, ведь далеко не факт, что Абаскаль долго продержится в «Спартаке». Никто, пожалуй, не удивится, если уже следующим летом у команды будет новый тренер. Это футбол, тренеры уходят и приходят, это нормально. А новый специалист может вернуть Георгия в состав. Торопиться Джикии не стоит и лучше всего дождаться лета.

Как быстро Георгий может набрать форму? Сейчас ребята вернулись с отпусков и все находятся в примерно одинаковых условиях. Джикия уже после зимних сборов может снова быть в оптимальной форме, если позволит здоровье и не будет травм», – цитирует «РБ Спорт» Гладилин.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету футболиста всего 6 матчей в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-dzhikii-ne-nuzhno-uhodit-potomu-chto-abaskal-mozhet-dolgo-ne-proderzhat-sya/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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