Гладилин: «Торопиться Джикии с уходом из «Спартака» не стоит и лучше всего дождаться лета»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слова экс-защитника ЦСКА Юрия Жиркова, который посоветовал Георгию Джикии сменить клуб.

«Жирков говорит правильные вещи, ведь футболисту нужно играть, а не сидеть на скамейке. Но здесь ситуация неоднозначная, ведь далеко не факт, что Абаскаль долго продержится в «Спартаке». Никто, пожалуй, не удивится, если уже следующим летом у команды будет новый тренер. Это футбол, тренеры уходят и приходят, это нормально. А новый специалист может вернуть Георгия в состав. Торопиться Джикии не стоит и лучше всего дождаться лета.

Как быстро Георгий может набрать форму? Сейчас ребята вернулись с отпусков и все находятся в примерно одинаковых условиях. Джикия уже после зимних сборов может снова быть в оптимальной форме, если позволит здоровье и не будет травм», – цитирует «РБ Спорт» Гладилин.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету футболиста всего 6 матчей в РПЛ.