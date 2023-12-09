Трошечкин: «Пари НН» был близок к забитому мячу в концовке матча с «Зенитом»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин оценил игру команды в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Мы были близки к забитому мячу в концовке матча. Попытались поддавить, но не могу сказать, что навал серьезный получился. Полумоменты были, но стопроцентного не возникло, к сожалению. Будем работать на сборах, чтобы и на выезде наконец-то уже начать выигрывать.

— Против «Зенита» на выезде легко никогда не бывает. Сегодня также было?

— Конечно. В целом «Зенит» — сильная команда, поэтому не думаю, что сильно зависит от стадиона. Но дома они еще сильнее играют, чем на выезде. Мы и ожидали примерно такой игры.

— В каком настроении уходите на зимнюю паузу?

— В нормальном настроении, точно не расстроены, но и не слишком довольны количеством очков. Могли бы побольше зацепить, но будем работать, чтобы весной добрать.