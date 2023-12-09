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Сегодня, 23:30

Ларин: «Думаю, что никто из «Крыльев Советов» зимой не уйдет»

Алина Савинова
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о выступлении «Крыльев Советов», за которые играют воспитанники московской академии, в первой части текущего сезона.

«В этом сезоне, в очередной раз команда Игоря Витальевича показывает красивый и содержательный футбол, который нравится болельщикам. Эту команду много обсуждают и ценят многие специалисты. Для «Крыльев» первая половина сезона получилось очень позитивно, набрали много очков и забили столько голов. Я знал, что этот сезон будет лучше, чем прошлый. Мои ожидания подтверждаются. Я думаю, что никто из «Крыльев» зимой не уйдет», — цитирует Ларина Metaratings.ru.

Самарская команда набрала 29 очков за 18 матчей и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После зимней паузы в марте «Крылья» встретятся с «Ростовом» в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/larin-dumayu-chto-nikto-iz-krylev-zimoi-ne-uidyot-313672/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

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