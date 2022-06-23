Бабаев: «Видение ЦСКА финансовой составляющей трансфера Языджи отличается от позиции «Лилля»
Генеральный директор ЦСКА Романа Бабаева прокомментировал уход полузащитника Юсуфа Языджи.
Сегодня, 23 июня, московский клуб сообщил, что не смог договориться с «Лиллем» о трансфере 25-летнего турка.
«Мы благодарны Языджи за его период в составе ЦСКА. Юсуф сразу стал одним из лидеров команды, автором яркого мартовского отрезка. Безусловно, это сильный игрок. Однако видение ЦСКА финансовой составляющей трансфера Языджи отличается от позиции «Лилля», в том числе это связано и с изменившимися внешними обстоятельствами. Желаем Юсуфу удачи в дальнейшей карьере».
Армейцы взяли полузащитника в аренду у французского клуба 19 января 2022 года. В прошедшем сезоне Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих во всех турнирах.
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